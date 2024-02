Montag: Ideen für die Innenstadt

Es ist nicht nur in Hagen so: In ganz Deutschland suchen Stadtplaner nach Rezepten, um die Kundschaft wieder in die Innenstädte zu locken und leere Ladenlokale wieder zu vermieten. In Hagen steht eine durchaus ansehnliche Summe dafür zur Verfügung: 1,2 Mio Euro.





Einer der Aktiven dort ist Christian Isenbeck; er hat sich im Herbst und Winter in der "Immobilien- und Standortgemeinschaft Mittelstraße" für das gleiche Ziel eingesetzt. Man brauche oft nur einfach Dinge, sagt er: Eine schöner möblierte Innenstadt, im Fall der Mittelstraße etwa ein Weihnachtsbaum vor jeder Geschäftstür, mehr Grün. Mit dem Rezept hat man es im Winter versucht - und immerhin gibt es in der Mittelstraße nur ein leeres Ladenlokal. Händler und Vermieter zogen dabei an eine Strang.





Das Konzept von "Hagen handelt" ist aber weit umfangreicher. Es will zum Beispiel auch Kultur in die Innenstadt bringen.





Am Montag stellt "Hagen handelt" vier Projekte vor, darunter auch etwa die Bürgerbeteiligung in den Stadtteilen. Wer übrigens meint, prima Ideen zu haben, kann sich Montag zum Mitmachen anmelden. Die Veranstaltung fängt um 18:00 Uhr an.