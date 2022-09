"Mord am Hellweg" ist Europas größtes Krimifestival. Es gastiert in dieser Saison im Werkhof, in der Pelmke, im Hasper Hammer und im Kunstquartier. Dort gibt es etwa die Lange Kriminacht Ende Oktober mit Gästen aus Skandinavien.





Bei den Gastauftritten in unserer Stadt kommen immer mal wieder Meister des blutigen Handwerks vorbei - etwa der australische Krimiautor Garry Disher, der im Werkhof aus seinem neuen Buch lesen wird. In der Pelmke wird der Krimi politisch, der Hasper Hammer geht dagegen der Frage nach, ob Frauen besser morden. "Mord am Hellweg" fängt am 2ten Oktober damit an, eine kriminelle Spur durch die Stadt zu ziehen.