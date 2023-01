Mordkommission ermittelt

Offenbar sind zwei Männer gegen 19.20 Uhr in die Wohnung am Bodelschwinghplatz eingedrungen. Dann schlugen sie mehrfach mit einem Gegenstand auf ihr Opfer ein, verletzten es dabei schwer. Anschließend flüchteten die vermutlich jugendlichen Täter unerkannt. In der Wohnung wurde mögliches Tatwerkzeug sichergestellt. Die Polizei sucht nach Zeugen.