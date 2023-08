Mordkommission ermittelt

In Eckesey ist ein Mann gestern früh lebensgefährlich verletzt worden. Passiert ist das in einem Mehrfamilienhaus an der Eckeseyer Straße. Die Polizei war gegen 3.30 Uhr alarmiert worden. In einer Wohnung trafen die Beamten auf einen 51-Jährigen Mann, der eine lebensbedrohliche Schnittverletzung im Bauchraum hatte. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

