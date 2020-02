Mordprozess im Landgericht

Im Hagener Landgericht beginnt in dieser Woche der Prozess um die tödliche Messerattacke in Iserlohn. Angeklagt ist ein Mann aus Bergisch-Gladbach. Ihm wird zweifacher Mord vorgeworfen. Im August letzten Jahres soll er seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Partner am Bahnhof in Iserlohn angegriffen und getötet haben.

