Morgen fällt die Schule aus

Gebauer appelliert auch an Eltern, ihre Kinder zuhause zu betreuen, statt sie in die Kita zu schicken. Grund dafür ist die Folge von zwei Sturmtiefs, die uns ab der Nacht erreichen sollen. Das erste wird heute Nacht über NRW ziehen, am Freitag nähert sich das zweite. In beiden Fällen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit Orkanböen - am Freitag können es bis zu 140 km/h sein, das ist Windstärke 12.