Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer fuhr in Richtung Wetter, der Autofahrer kam aus der Gegenrichtung und wendete in Höhe der Vorhaller Straße. Der Motorradfahrer hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet - es reichte aber nicht mehr, um den Zusammenstoß zu verhindern; er krachte in des Heck des Autos. Ein Hubschrauber brachte den schwer verletzten Motorradfahrer in eine Spezialklinik, die Weststraße war gestern für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.