Motorradkontrollen: Bilanz

24 Motorradfahrer waren zu schnell unterwegs - aber 260 wurden kontrolliert. Also waren es mehr als 90 Prozent der Motorradfahrer, die einwandfrei gefahren sind. An zwei Motorrädern war die Betriebserlaubnis erloschen - 99 Prozent waren in Ordnung. Das gilt auch für technische Sachen wie Bremsen, Beleuchtung und Reifen

Bei der Gelegenheit fischte die Polizei aber auch Temposünder auf vier Rädern heraus - 126 Autofahrer waren zu schnell. Einer fuhr mit 85 km/h bei erlaubtem Tempo 50.