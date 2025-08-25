Navigation

Mross nach Tod der Mutter: Ich danke euch von ganzem Herzen

Veröffentlicht: Montag, 25.08.2025 07:44

Durch die Schlagersendung «Immer wieder sonntags» führt üblicherweise Stefan Mross. Nun stand seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. In einem emotionalen Post bedankt sich der Moderator.

Stuttgart (dpa) - Schlagerstar Stefan Mross hat sich nach dem Tod seiner Mutter für die Unterstützung in der schweren Trauerzeit bedankt. «Ich danke Euch von ganzem Herzen für Eure Liebe und Unterstützung!» schrieb der 49-jährige auf Instagram. 

Explizit bedankte er sich bei Sängerin Stefanie Hertel und bei seinem gesamten Team der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags», die ganz viel Herz bewiesen hätten. Hertel war am Sonntag eingesprungen und hatte die Live-Sendung für Mross moderiert. 

Mross: «Gibt unendlich viel Kraft»

Mross' Mutter Stefanie war nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR) am Mittwoch im Alter von 85 Jahren in ihrer oberbayerischen Heimat gestorben. «Es gibt Tage und Stunden im Leben, die jeder durchstehen muss», postete der Moderator weiter. «Aber sich getragen wissen von Menschen, die nahestehen, gibt unendlich viel Kraft.» 

Es war dem SWR zufolge der Wunsch von Mross, dass seine Ex-Frau Hertel die Sendung moderiert. Mross wollte demnach in diesen Tagen «in schweren Stunden im Kreis seiner Liebsten» sein. 

Hertel feiert in diesem Jahr ihr 40. Fernsehjubiläum: Sie hatte ihren ersten Auftritt 1985 in der Sendung «Oberhofer Bauernmarkt» im DDR-Fernsehen. Hertel war die erste Ehefrau von Stefan Mross. Die beiden waren 17 Jahre ein Paar, 5 Jahre davon verheiratet. Im Dezember 2012 ließ sich das Paar scheiden.

Die Live-Sendung am Sonntag war die vorletzte der aktuellen Staffel. Das Format erreicht regelmäßig ein Millionenpublikum. In diesem Jahr werden zwölf Live-Sendungen im Ruster Europa-Park produziert.

ARD-Sendung "Immer wieder sonntags"
