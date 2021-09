Mütter-Netzwerk in Hagen

Inzwischen gehören dem Netzwerk 1500 Gründerinnen aus unterschiedlichen Branchen, Städten und Länder an. Sie sind untereinander vernetzt, tauschen sich aus, veranstalten Instagram-Challenges und bieten eine offene Facebook-Gruppe an. Das Herz sind aber die sogenannten Meet-Ups, Treffen von Angesicht zu Angesicht. Bisher fanden diese nur in Düsseldorf statt. Da der Wunsch nach lokalem Austausch immer größer wurde, gründen sich nun auch Gruppen in anderen Städten. Erstes Treffen in Hagen ist am Donnerstag, 16. September, von 10 bis 12 Uhr im Haus Tanneneck in der Selbecke. Die Tickets dafür kosten 20 Euro inclusive Verpflegung, jeweils 2 Euro davon gehen an die Opfer des Hochwassers. Den Kontakt für die Anmeldung gibts hier: https://www.gruendermuetter.net