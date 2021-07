Muschelsalat 2021

Den Hagener Kultursommer zieht es mit seinem Programm in diesem Jahr in die größeren Sportstätten in Hagen, dadurch können Abstands- und Hygieneregeln besser eigenhalten werden. Die Vorstellungen finden in der Regel zweimal pro Abend statt, so können möglichst viele Leute dabei sein.

Den Muschelsalat-Auftakt gibt es Mittwochabend um 18 Uhr und um 20.30 Uhr im Ischelandstadion. Besucher müssen sich im Vorfeld ein kostenloses Ticket über die Internetseite muschelsalat.hagen.de besorgen.