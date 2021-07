Muschelsalat in Boelerheide

Der Muschelsalat präsentiert morgen Abend Musik vom Balkan und Worldbeats. Den Hagener Kultursommer zieht es in diesem Jahr in die großen Sportstätten, das Konzert mit der Band RasgaRasga findet in der Kampfbahn Boelerheide statt.

© Karl F. Degenhardt