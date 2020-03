Muschelsalat weiter in Planung

Die Mitarbeiterinnen bereiten alles so vor, daß der Muschelsalat stattfinden könnte. Alle hoffen, daß sich die Corona-Krise bis dahin abgeschwächt hat. Eine endgültige Entscheidung fehlt natürlich noch. Sie kann erst getroffen werden, wenn man in den nächsten Wochen absehen kann, wie sich die Pandemie weiter entwickelt. Das Sommer-Kulturfestival Muschelsalat beginnt immer vor den Sommerferien und findet dann mehrere Wochen lang immer mittwochs abends bei freiem Eintritt an unterschiedlichen Orten in Hagen statt.