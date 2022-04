Musikkorps in der Stadthalle

Schon zum neunten Mal hat der Rotary Club das Musikkorps der Bundeswehr in die Hagener Stadthalle eingeladen. Wie in den Vorjahren ist der Gesamterlös zur Unterstützung von zahlreichen Schulprojekten und Aktivitäten für Hagener Kinder und Jugendliche bestimmt. In den bisherigen acht Konzerten, konnte der Rotary Club Hagen-Lenne 180.000 € einnehmen, die vollständig für Projekte an Hagener Haupt- und Grundschulen ausgegeben wurden. Restkarten gibt es noch in der Stadthalle Hagen, oder der Buchhandlung Thalia in der Elberfelder Straße .