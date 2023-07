Mutmaßliche Automatensprenger vor Gericht

Am Hagener Landgericht beginnt in dieser Woche der Prozess um eine Geldautomatensprengung in Kierspe. Angeklagt sind drei Männer aus Amsterdam. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.

© Radio Hagen