Mutmaßlicher Schaufenstereinbrecher festgenommen

An Ostermontag hatte eine Anwohnerin an der Kampstraße einen Einbruch in ein Elektrogeschäft gemeldet. Sie hatte klirrende Scheiben gehört und einen Mann über die Bergstraße weglaufen sehen. Die Personenbeschreibung war so gut, dass eine Streifenwagenbesatzung den 30-Jährigen am Bergischen Ring stellen konnte. Er trug seine Beute, ein Headset und eine Bluetooth-Lautsprecherbox, noch bei sich und wurde vorläufig festgenommen. Im Nachhinein stellte die Kriminalpolizei fest, dass der Mann in den vergangenen Wochen zahlreiche Schaufenstereinbrüche begangen haben soll. Der Hagener sitzt jetzt in U-Haft.