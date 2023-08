MVA eine Woche geschlossen

In dieser Zeit sind keine privaten oder gewerblichen Anlieferungen von Abfällen und Wertstoffen möglich. Alternativ stehen die Wertstoffhöfe in Haspe und in der Obernahmer, die Abgabestelle vom HEB an der Fuhrparkstraße und die Kompostierungsanlage zur Verfügung. Rest-, Sperr- oder Sondermüll werden dort allerdings nicht angenommen.

Für Altglas, Altpapier und Altkleider können auch die öffentlichen Depotcontainer genutzt werden. Müllabfuhr und Straßenreinigung finden in der Woche wie gewohnt statt.





https://www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/abgabe-und-sammelstellen.html