Nach dem Bund-Länder-Treffen - Lockdown "light" wird mit schärferen Regeln verlängert

Nur Empfehlungen für die eigenen vier Wände

Restaurants, Sportclubs, Kinos - praktisch alles, was Spaß macht, bleibt dicht. Und nicht nur das: Einige Regeln werden sogar verschärft. Es kommen zwei Dinge dazu: In größeren Geschäften dürfen nicht mehr so viele Kunden rein. Es gilt die Regel: Ein Kunde auf 20 Quadratmetern. Und die Empfehlung für private Zusammenkünfte wird nochmal enger gefasst: Jetzt soll man nur noch mit maximal fünf Personen aus dem eigenen und einem weiteren Haushalt zusammenkommen. Kinder unter 14 fallen nicht in diese Regelung. Für die Feiertage wird diese Zahl auf maximal 10 ausgeweitet. In NRW bleiben die eigenen vier Wände weiter unangetastet - Ordnungsämter und Polizei werden weiter keine Kontrollbesuche machen.

Neue Definition von "Hotspots"

Alles, was über 200 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche liegt gilt fortan als Extrem-Hotspot - so hat es NRW-Ministerpräsident Laschet genannt. Dann drohen in der betroffenen Stadt besonders harte Maßnahmen. Überraschenderweise hat sich NRW darauf eingelassen hat, dass an den Schulen dann auch der Wechselunterricht eingeführt werden kann. Also dass ein Teil der Schüler zu Hause und ein anderer in der Schule unterrichtet wird. Das gilt dann aber nur ab der 8. Klasse und auch nicht für das ganze Stadtgebiet, sondern nur für die besonders hart betroffene Schule.

Start Anfang Dezember

Das Landeskabinett wird diese Schritte beschließen und dann über Erlasse und Verfügungen das Ganze umsetzen. Nach dem ersten Advent soll das alles dann gelten. Angestrebt ist, dass der Teil-Lockdown bis Anfang Januar gilt. Juristisch gesehen gilt er aber erstmal bis zum 20. Dezember. Und dann wird man die Lage nochmal bewerten. Aber Fakt ist: Die Gastronomien zum Beispiel werden auch an Weihnachten und Silvester geschlossen bleiben.