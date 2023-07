Nach dem Tod eines Neunjährigen

Die Mutter soll ihren Sohn mit einem schweren Gegenstand geschlagen haben, vermutlich mit einer Bratpfanne. Anschließend soll sie das benommene, möglicherweise sogar ohnmächtige Kind in die Badewanne gelegt haben. Entweder war die schon die gefüllt oder das Wasser wurde danach eingelassen. Jedenfalls ertrank der Neun-Jährige. In dem Prozess will das Gericht unter anderem auch die Frage klären, ob die Frau zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war. Der Vater des getöteten Jungen tritt in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Der Prozess könnte bir Mitte August (11.08.) dauern.