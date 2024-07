Nach Hochwasserschäden

An der Jugendhilfe Selbecke werden ab sofort die Hochwasserschäden nach dem Starkregen 2021 beseitigt. Die Jugendhilfe gehört zum Betrieb für Sozialeinrichtungen BSH der Stadt Hagen und hat mehrere Standorte. Das Gelände in der Selbecke war am stärksten betroffen. Dort hatte der Höhebach Wassermassen, Geröll und große Steinbrocken die Straße herunter gespült, nachdem das Einlaufbauwerk oberhalb des Jugendhilfe-Komplexes verstopft war. Der Asphalt wurde weggerissen, die Straße unterspült und Fahrzeuge in tiefe Krater geschoben. Jetzt rollen die Bagger, um alles zu beheben und zu verbessern, sagt Einrichtungsleiter Sebastian Kau im Radio-Hagen-Gespräch:





© Cordula Aßmann Radio Hagen