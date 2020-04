Nach Messerstich schwer verletzt

Passiert ist das in der Rathausstraße, etwa in Höhe des Restaurants an der Volme. Sieben Männer stiegen aus einem Auto und gingen auf eine Dreiergruppe im Alter zwischen 18 und 20 Jahren zu. Es kam zum Streit. Dem folgte ein Handgemenge. Dabei bekam der 18-Jähirge den Schuss mit der Gaspistole ins Gesicht ab und wurde dabei verletzt. Außerdem versetzte ihm noch jemand einen Messerstich. Mit der Wunde musste der Mann lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Die sieben Männer flüchteten mit dem Auto konnten aber wenig später gefasst werden und sitzen vorerst in Haft. Eine Mordkommission ermittelt.