Nach Misshandlung der Tochter: Hagenerin bekommt zwei Jahre auf Bewährung

Das Kind war von zuhause weggelaufen und hatte sich an die Polizei gewandt - und der schilderte das Mädchen gravierende Vorfälle. Die damals Zehnjährige musste demnach nackt vor dem offenen Fenster stehen, durfte nur in kaltem Wasser baden und wurde mit einer Gürtelschnalle geschlagen. Mutter und Tochter lebten zur Tatzeit zwischen 2016 und 2017 alleine in einer Wohnung.

Bei ihrem Prozess sagte sie erst nicht aus, legte dann aber ein Geständnis ab. Heute gab es das Urteil: Zwei Jahre auf Bewährung und 200 Sozialstunden. Durch das Geständnis der Frau musste das traumatisierte Kind nicht mehr vor Gericht aussagen. Es lebt mittlerweile in einer Wohngruppe.