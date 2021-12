Nach Synagogen-Terrorplan

NRW-Innenminister Herbert Reul sagt: "Wer Haß und Hetze im Netz verbreitet, muß klar erkennbar sein". Als Konsequenz aus dem Anschlagsplan auf die Hagener Synagoge fordert Reul die Hinterlegung der Identität von Social-Media- und Messengerdienst-Nutzern. Das will er heute in der Innenministerkonferenz in Stuttgart vorschlagen.

