Nach Tah: Auch Bischof mit Bayern zur Club-WM

München/Stuttgart (dpa) - Fußball-Rekordmeister FC Bayern München kann neben Jonathan Tah auch Tom Bischof mit zur Club-WM in die USA nehmen. Die Münchner und die TSG Hoffenheim erzielten eine Einigung über einen vorzeitigen Wechsel des 19 Jahre jungen Mittelfeldspielers, wie beide Clubs am frühen Abend bestätigten.

Schicker: «Alle Seiten zufrieden»

«Wir haben mit dem FC Bayern München eine Lösung gefunden, mit der alle Parteien zufrieden sind», sagte Hoffenheims Geschäftsführer Andreas Schicker. Ein ähnlicher Deal gelang auch mit Nationalverteidiger Tah, der nach dem Final Four in der Nations League mit den Münchnern nach Florida reist.

«Ich bin bereit. Ich freue mich darauf. Für mich ist es eine neue Situation, weil ich in eine neue Mannschaft komme», sagte Tah im ARD-Interview nach dem 0:2 im Spiel um Platz drei mit der DFB-Auswahl in Stuttgart gegen Frankreich.

Tah wechselt ablösefrei von Bayer Leverkusen nach München. Dank eines Extra-Transferfensters der FIFA kann er wie Bischof bei der Club-WM bereits von Anfang an mitspielen. Ohne die spezielle FIFA-Regelung wäre Tahs Einsatz frühestens ab dem 1. Juli und einem möglichen Viertelfinale möglich gewesen.

Offen ist noch immer, wie es mit Leroy Sané weitergeht. Der Vertrag des Nationalspielers in München läuft Ende des Monats aus. Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano soll Sané mit den Bayern zur Club-WM fliegen. Eine Entscheidung, ob Sané wechselt oder das Bayern-Angebot zu einer Vertragsverlängerung annimmt, soll aber noch nicht gefallen sein.

Bayern starten gegen Auckland

Die Bayern fliegen am Dienstagmittag von München nach Orlando. Sie beziehen in Florida ihr Basiscamp. Der deutsche Meister startet am Sonntag (18.00 Uhr/MESZ) in Cincinnati gegen Auckland City in das XXL-Turnier. Weitere Gruppengegner sind Boca Juniors aus Argentinien und Benfica Lissabon.

Borussia Dortmund wird als zweiter deutscher Verein unter den insgesamt 32 Teilnehmern erst am Freitag in die USA fliegen. Der BVB bestreitet seine erste Partie am 17. Juni.