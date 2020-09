Nach Umbau wieder geöffnet

Wer ein Anliegen hat, trifft nun wieder Beamte in der Polizeiwache Hohenlimburg an – und zwar von 05.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Sie ist über durch den neuen Eingang, über den Parkplatz der Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg, zu erreichen. Nachts sind die Wachen in der Innenstadt und auf der Hoheleye besetzt. Die umgebaute Wache in Hohenlimburg wird am 21. September zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Reul eingeweiht.