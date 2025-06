Nach verpasster Show: Andrea Kiewel zurück im Fernsehgarten

Mainz/Tel Aviv (dpa) - Andrea Kiewel ist zurück in Deutschland und wird den «ZDF-Fernsehgarten» am Sonntag wieder wie gewohnt moderieren. Wegen des Krieges zwischen Israel und Iran hatte die 60-Jährige am vergangenen Wochenende ausgerechnet das 25. Jubiläum der Sonntagsshow verpasst. «Let's Dance»-Juror Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) aus der «heute-Show» sprangen für «Kiwi» ein

Die Moderatorin lebt in Tel Aviv und gelangte wegen des gesperrten Luftraums über Israel zunächst nicht nach Mainz. «Wir freuen uns, dass es Andrea Kiewel in der Zwischenzeit gelungen ist, nach Deutschland zu reisen», teilte das ZDF mit. Details zur Reiseroute nannte der Mainzer Sender nicht. «Die An- und Abreise Andrea Kiewels zum Produktionsort des "Fernsehgartens" ist ihre Privatangelegenheit.»

Als Gäste der kommenden «ZDF-Fernsehgarten»-Ausgabe, die unter dem Motto «Sommer-Check» steht, erwartet Andrea Kiewel: Alcazar, Heinz Rudolf Kunze und Annett Louisan, Oceana, Christin Stark, Anna-Carina Woitschack, Nick Howard, DeSchoWieda, MVX, Bell Book & Candle, Drei Meter Feldweg und Douwe Bob.

Für Kiewel ist es dieses Jahr die 25. «Fernsehgarten»-Saison. Die diesjährige hatte am 4. Mai begonnen und soll bis Ende September 20 Sendungen umfassen.