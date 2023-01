Nachhaltige Bildung

Die Messe richtet sich an Lehrer und Lehrerinnen, aber auch an Bildungseinrichtungen, städtische Beschäftigte und alle, die einfach interessiert sind. Von 9 bis 17 Uhr kann man sich dann informieren und mit Experten ins Gespräch kommen. Die Messe für Bildung und nachhaltige Entwicklung in und rund um Hagen, so der vollständige Titel, bietet unter anderem draußen und drinnen Workshops zum Mitmachen an. Außerdem gibts interaktive Vorträge, Infostände und genug Raum zum Netzwerken.