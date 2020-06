Nächste Schule wieder dicht

Das Gesundheitsamt hat sich nach Absprache mit der Schulleitung des Gymnasiums entschieden, die Schule mit den Ende des heutigen Unterrichts bis zum Ferienbeginn wieder zu schließen. Gestern hatte es einen Infektionsfall gegeben und 23 Schüler als Kontaktpersonen. Heute stellte sich heraus, dass ein weiterer der Schüler positiv ist. Außerdem wurde dei Fritz-Steinhoff-Gesamtschule wegen zweier Coronafälle geschlossen.

Am Samstag werden noch einmal alle negativ getesteten Schüler neu getestet. Sollte der Test negativ ausfallen, können die Schüler in die Ferien. Alle positiv getesteten müssen dann in 14tägige Quarantäne.