Naß und Spaß

Pünktlich zum Start der Herbstferien gibts in Hohenlimburg wieder die Aktion "Nass und Spaß". Schon zum 20. Mal laden Hagenbad und der Förderverein des Richard-Römer-Lennebades zu dem Spaßtag ein - am Samstag (12.Oktober) von 13 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt. Auch die Sauna kann man an diesem Tag kostenlos nutzen.

© Frank Schmidt