Natur ist früh dran

Pollen von Birke, Erle und Hasel sind schon unterwegs, bestätigt die AOK in Hagen. Betroffene leiden oft unter Kreuzallergien: Nicht nur Pollen lassen die Schleimhäute anschwellen, sondern auch bestimmte Lebensmittel. Gut jeder Vierte in Deutschland leidet mittlerweile an Allergien.