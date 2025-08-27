Naturerfahrungsfläche eröffnet

Die Grünfläche ist in Boele und wurde von der Stadt mit insgesamt 250 verschiedenen Pflanzenarten bepflanzt.

Das besondere bei diesem Projekt ist, dass die Anwohner von Anfang an beim Pflanzungsprozess dabei waren und somit auch mitwirken durften. Bei Workshops hatten Kinder und Anwohner die Möglichkeit ihre Ideen mit einzubringen, die am Ende auch von den Anwohnern und der Stadt gemeinsam umgesetzt wurden.

Die nächste Mitmachaktion mit Nachpflanzung, Zwiebeln setzen und Pflege der Fläche ist, je nach Wetter, für Mittwoch, den 10. September von 14 - 18 Uhr geplant, an der Grünfläche, im Dr. Lammert-Weg.