Naturgartentage in Hagen

Jeder Tag hat seinen eigenen Schwerpunkt. So geht es am ersten Tag um Natur in der Stadt und die Möglichkeiten, die Artenvielfalt in Städten zu steigern. Am Samstag dreht sich dann alles im Pflanzen im Naturgarten. Zum Schluß beschäftigen sich die Tagungsteilnehmer mit Vielfalt und Schönheit. An jedem Tag gibt es dazu Workshops. Zum Beispiel über die Grundlagen des Naturgärtnerns, über Dachbegrünung, Pflanzplanung, Wildbienen und vieles andere. Mehr Informationen gibt es hier: https://www.naturgartentage.de