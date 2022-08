Naturgartentage in Hagen

Es geht zum Beispiel darum, wie sich die Artenvielfalt in den Städten steigern lässt oder um die Folgen des Klimawandels für Pflanzen und Bäume. Es gibt dazu Vorträge und Workshops. Die Naturgartentage starten am Freitag, am Sonntag können auch Tagesgäste vorbei kommen. Dann gibt es auch einen Markt der Möglichkeiten mit vielen Ausstellern und Informationen rund um den Naturgarten. 5 Euro Eintritt kostet das, für die Teilnahme an den Vorträgen müssen 45 Euro bezahlt werden.