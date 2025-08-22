Netflix-Sommerhit «Golden» bleibt in deutschen Charts vorn

Baden-Baden (dpa) - Weiterhin an der Spitze: Der offizielle Sommerhit 2025 «Golden» der fiktiven Band Huntrix dominiert weiter die deutschen Single-Charts. Obwohl es die Gruppe nur im Netflix-Animationsfilm «KPop Demon Hunters» gibt, hält sie sich auch die dritte Woche nacheinander auf Platz Eins, wie die Chartsermittler von GfK Entertainment mitteilten.

Dahinter bleibt Alex Warren mit «Ordinary» auf Platz zwei. Neu auf Rang drei steigen Nina Chuba & makko mit «Fucked Up» ein.

Album von Billie Eilish seit 66 Wochen Dauerbrenner

Auch der Soundtrack von «KPop Demon Hunters» bleibt gefragt und liegt auf Platz drei der Album-Charts. Die Spitze übernimmt diese Woche die Hamburger Band Mono Inc. mit «Darkness». Dahinter schiebt sich Billie Eilish nach vorn: Ihr Album «Hit Me Hard and Soft», springt dank einer Jubiläums-Vinyl von 15 auf Platz zwei. Eilishs' Album ist somit seit 66 Wochen ununterbrochen gelistet.

Unter den Alben-Neueinsteigern finden sich Rapper Luciano mit «Banditorinho 2» auf Platz sechs, die Schlagerpiloten mit «Echte Liebesbriefe» auf Platz acht und Conan Gray mit «Wishbone» auf Platz neun. Auch Re-Releases von Niall Horan, Deep Purple und Unheilig bringen Bewegung in die Top Ten.