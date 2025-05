Neuanfang im Theater

Das Theater Hagen wagt einen radikalen Neuanfang. Mit neuem Intendanten, neuem Generalmusik- und neuem Ballettdirektor stellt sich das Haus komplett neu auf. Gestern (Donnerstag) gab es einen Vorgeschmack auf den neuen Spielplan und die künftige Ausrichtung. In einer launigen Vorstellungsrunde auf der jungen Bühne Lutz stellte Sören Schuhmacher als neuer Intendant die Öffnung des Hauses in alle gesellschaftlichen Bereiche der Stadt und die Vermittlung von Inhalten als absoluten Schwerpunkt dar. Man wolle die "heiligen Hallen" verlassen und "wie Satelliten" in die Stadtteile gehen.

© Theater Hagen