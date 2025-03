Neubau der Brücke Rehbecke

Zunächst laufen vorbereitende Arbeiten im Bereich des Parkplatzes "Dahler Bucht" an der B54. Dort entsteht in den nächsten Monaten der gesamte Brückenüberbau aus einzelnen Stahlsegmenten. Der wird dann voraussichtlich im Juni zum eigentlichen Einsatzort in seine Endlage gebracht.

Für die Arbeiten an den Unterbauten wird die Straße Rehbecke wahrscheinlich ab Mitte/Ende Mai gesperrt. Für Leute, die zu Fuß unterwegs sind, soll es einen Notweg geben. im Bereich der B54 wird der Verkehr einspurig geführt. Der WBH versucht, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.