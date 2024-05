Neue Auflage der Kulturstrolche

In Hagen sind wieder Kulturstrolche unterwegs. Es geht im Kinder der zweiten Klassen, die bei dem Programm Kunst und Kultur spielerisch entdecken können. In Hagen wird das Programm vom Kulturbüro organisiert, interessierte Grund- und Förderschulen können sich noch bis Mitte Juni bewerben. Das Programm bietet Kindern bereits im Grundschulalter die Möglichkeit, regelmäßig und aktiv mit den unterschiedlichen Kunstformen und Institutionen in Berührung zu kommen.

© Tobias Roch/Stadt Hagen