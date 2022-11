Neue Bebauung auf Emst

Direkt am Marktplatz sollen die Gebäude zwei Vollgeschosse plus Staffelgeschoss bekommen, weitere Gebäude dann drei Vollgeschosse plus Staffel. Über die Höhe der Gebäude wird ebenso diskutiert wie über die künftige Parksituation.

Anfang der Woche waren etwa 60 Leute bei einer Infoveranstaltung der Hagener CDU. Die fand in den Räumen des Tennis-Clubs Blau Gold statt. Der CDU geht es auch darum, dass der Spielbetrieb des Clubs nicht beeinträchtigt wird.