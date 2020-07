Neue Betrugsmasche am Telefon

Die Betrüger geben sich als Polizisten aus und geben an, dass gegen die angerufene Person ein türkischer Haftbefehl vorliegt. Dann fordern sie die Betroffenen auf, Geld auf ein bestimmtes Konto zu überweisen, sonst gehe es in türkische Haft. In letzter Zeit hat es viele Anrufe bei vorzugsweise älteren Menschen in der Stadt gegeben, meistens abends. Wenn man einen Betrüger am Telefon hat: Sofort auflegen und die richtige Polizei verständigen.