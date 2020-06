Neue Brücke über der Volme

Bislang kommt man auf der Hagener Seite nicht komplett von Boele bis zum Wasserschloss Werdringen, wenn man am Ufer der beiden Seen und der Ruhr bleiben will. Die Brücke soll das ändern - sie wird eine reine Rad- und Fußgängerbrücke und kostet 2,4 Mio Euro.

Der 132 Meter lange Bau soll im Mai nächsten Jahres fertig sein. Die Kosten teilen sich das Land NRW und der Regionalverband Ruhr.