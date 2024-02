Neue Chefin bei Stiftung

Die Georg-Kraus-Stiftung ist von den Gründern des Reiseunternehmens Wikinger in Hagen ins Leben gerufen worden - das war 1996. Die Stiftung hat zwei Ziele: Zum einen will sie mit verschiedenen Projekten vor allem Kindern in weniger entwickelten Ländern helfen. Zum zweiten arbeitet sie gegen die Vereinsamung alter Menschen bei uns an. Zuletzt hat sie etwa die Villa Eversbusch in Haspe zu einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke umgebaut.

Die neue Vorstandschefin Carola Kraus sagt, es sei ihr eine Herzensangelegenheit, das Werk ihrer Eltern weiterzuführen.