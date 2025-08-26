Neue Chefin der Gefahrenabwehr

Schönberg bringt viel Erfahrung für den Posten mit. Sie hat Polizeiarbeit von der Pieke auf gelernt - vom Streifendienst über die zivile Kriminalitätsbekämpfung bis zu einer Stabdienststelle. Sie hat an der Polizeihochschule Münster ihren Master abgeschlossen und in Dortmund Sondereinsätze bei Hochrisikofußballspielen, bei Demos und "herausragenden Einsatzlagen" geleitet.





Im Fokus bleiben weiterhin Altenhagen, Bahnhof und Wehringhausen, dazu kommen aber auch Teile der Innenstadt wie etwa am Cinestar.

Wichtig sei ihr auch, dass die Polizei für die Hagener immer leicht ansprechbar ist.

Foto: Ursula Schönberg (l), Ursula Tomahogh (r)