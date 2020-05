Neue Chefin: Katja Heck

Die Agentur für Arbeit macht das eben einfach so: Alle paar Jahre wechselt die Leitung. Maren Lewerenz war 2018 gekommen. Die neue Chefin heißt dann Katja Heck und ist zumindest denen bekannt, die mit der Agentur häufiger zu tun haben. Heck war bis vor drei Jahren Leiterin der Berufsberatung in Hagen. Zuletzt ist sie in Wuppertal als stellvertretende Agenturchefin gewesen und ab dem ersten Juni übernimmt sie die Agentur für Arbeit in Hagen.