Neue Corona-Infektionen

An der Kita Gabriel ist ein Mitglied des Personals positiv getestet worden. An den vier Hagener Schulen K1, Realschule Hohenlimburg, Gymnasium Hohenlimburg und an der Liselotte-Funcke-Schule hatte jeweils ein Schüler ein positives Testergebnis.

Wie in solchen Fällen mittlerweile üblich, werden die Kontaktpersonen mit etwas Verzug getestet, um ein zuverlässiges Ergebnis zu bekommen. Was nach den Testergebnissen der Kontaktpersonen passiert, entscheidet das Gesundheitsamt. Das empfiehlt auch das freiwillige Tragen eines Mund-Nasenschutzes, um Schulschließungen möglichst zu verhindern.