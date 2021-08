Neue Corona-Regeln

Für den Sport und die Bäder gibt es ab heute mehr Freiheiten. Dafür sorgen die neuen Corona-Regelungen in NRW, die ab heute gelten. Danach ist ein weitestgehend "normaler" Sportbetrieb wieder in nahezu allen Sportstätten und Schwimmbädern möglich. Einschränkungen gibt es noch in den vom Hochwasser beschädigten Sportstätten.