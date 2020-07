Neue E-Ladesäule in der Innenstadt

Die neue steht am Märkischen Ring Ecke Mittelstraße bei der "OutLed"-Niederlassung von Elektro Walter Böhme. Eine Säule bedeutet in diesem Fall: Zwei Ladepunkte mit einer Kapazität von jeweils 22 KW. Die Mark E weist außerdem noch auf die "Drive-Card" hin. Das ist eine Abrechnungskarte für Stromsäulen. Sie gehört zu dem Verbund "Ladenetz" - und das bedeutet: man kann mit einer Drive-Card an 6000 Ladestationen in Deutschland Strom tanken.

http://maps.ladenetz.de/

elektromobilitaet@mark-e.de