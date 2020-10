Neue Erkenntnisse nach Feuer

In der Nacht auf Freitag brannte es in der Eilper Wohnung im ersten Obergeschoss. Drei Hausbewohner konnten sich ins Freie retten. Nach intensiven Ermittlungen der Polizei geht sie davon aus, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine brennende Zigarettenkippe Schuld war. Ein 45-jähriger Mieter in dem Haus war zunächst wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung festgenommen worden. Mittlerweile geht die Polizei aber von Fahrlässigkeit aus.