Neue Färberei geht an den Start

Die "Neue Färberei" ersetzt den Feuervogel 2.0 und sollte eigentlich schon diese Woche eröffnen. Daraus ist nichts geworden, weil sich die Lieferung eines Bauteils verzögert hatte. Am Dienstag gibt es nun eine Eröffnung mit geladenen Gästen. Am Mittwoch öffnet die "Neue Färberei" dann für alle. Der Laden ist in den letzten Monaten aufwändig umgebaut worden. Die Betreiber versprechen ein völlig neues Restaurantkonzept. Fotos kann man sich schon auf der Facebookseite der "Neuen Färberei" angucken.