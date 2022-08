Neue Fahrradspur am Ring

Die Verkehrsbelastung in der Innenstadt soll weiter verringert werden. Schon seit der Freigabe der Bahnhofshinterfahrung vor über zwei Jahren gibt es deutlich weniger Verkehr auf dem Graf-von-Galen-Ring, die Freigabe der Marktbrücke hat die Situation weiter entzerrt. Aktuell sind täglich 22.400 Fahrzeuge auf dem Graf-von-Galen-Ring unterwegs, etwa 10.000 weniger als vor der Freigabe der Bahnhofshinterfahrung. Es gibt also deutlich weniger Verkehr und für den reicht eine Fahrspur in jeder Richtung. Durch die Umstellung und auch durch Änderungen bei der Ampelschaltung soll der Verkehr weiter reduziert werden.