Neue Filiale

Die Filiale ersetzt den Service an der Hochstraße 93 - die Betreiber des Geschäftes dort hatten am 31. März aufgegeben. In dem neuen Laden können Kunden Brief- und Paketmarken kaufen, auch Einschreibemarken oder Packsets gibt es dort. Man kann auch den Service "Postfiliale direkt" nutzten und sich Sendungen an die Filiale schicken lassen, um sie später dort abzuholen.